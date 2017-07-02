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Östersunds deplasmandan bir puanla döndü

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Ligi'nde AIK ile 2-2 berabere kalarak üç maç sonra puan kaybetti

Östersunds deplasmandan bir puanla döndü

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk olduğu AIK ile 2-2 berabere kaldı.

Friends Arena'da oynanan karşılaşmada Östersunds'un gollerini 22 ve 57. dakikalarda Gabriel Somi, ev sahibi takımın gollerini ise 33. dakikada Henok Goitom ve 87. dakikada Denni Avdic attı.

Ligde üç maç sonra puan kaybeden Östersunds ve AIK, 22'şer puanla 4 ve 5. basamakta sıralanıyor.

Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa avrupa ligi #süperlig #Östersunds #Galatasaray #futbol
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