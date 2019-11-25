Ozan Balaban şike kumpasını anlattı

Fenerbahçe Spor Kulübünün önceki Asbaşkanı Ozan Balaban, Spor Yazarı Cem Zeren’in hazırlayıp sunduğu Umudumuz Spor programında şike kumpası ile ilgili bilgi verdi. Balaban, 3 Temmuz öncesi ve sonrası Fenerbahçe’nin bilançosundaki değişime dikkat çekti.

Sporun siyaset ile iç içe olduğunu vurgulayan Balaban, FETÖ’nün şike kumpası ile ülke sporunu ele geçirmek istediğin söyledi.

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, spor ekonomi ilişkilerini değerlendirdi.

Hem Ozan Balaban hem Cem Zeren Türkiye’nin alt yapıya önem vermesi gerektiğine belirtti.

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