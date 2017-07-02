CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kritik ziyaret!
İstanbul'da kritik ziyaret!
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar

“Özel bir sezon yaşıyoruz“

"Antrenmanlar çok yoğun tempoda geçiyor. Çok özel bir sezon yaşıyoruz. Bunun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor"

“Özel bir sezon yaşıyoruz“

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, özel bir sezon yaşadıklarını belirterek, "Bunun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın, Slovakya kampında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 yendiği antrenman maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tudor, sezonu erken açtıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bakıldığı zaman bazı oyuncularımızın ilk, milli takımlardan dönen oyuncuların ikinci haftası. Antrenmanlar çok yoğun tempoda geçiyor. Çok özel bir sezon yaşıyoruz. İlk resmi maçımız çok yakın. Antrenman dozajını iyi ayarlamamız gerekiyor. Kısa bir tatil süresi oldu. Fazla dinlenme imkanı olmadı. O yüzden bu akşam oynadığımız maç kolay değildi. Henüz bacaklar ve ayaklar ağır. Onun dışında fena maç olmadı. Belirttiğim gibi özel bir sezon yaşıyoruz. Bunun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. "

Tudor, karşılaşmada forma giyen yeni transfer Maicon'un performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Bugün Gomis ve Belhanda yoktu. Çünkü bizimle üçüncü antrenmana çıktılar. Maicon, Brezilya'dan geldi. Orada sezon devam ediyordu. O yüzden onu oynattık." ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam, maçta görev verdiği genç futbolcuların iyi oynadığını belirterek, "Performanslarının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek vaat ediyorlar. Ancak bu sezon forma giyip giymeyecekleri konusunda konuşmak için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #Igor Tudor #Galatasaray #futbol
banner863
Önceki Haber
Mersin'deki orman yangını
Sonraki Haber
Bursa'da yatalak hasta denizde boğuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.