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PAOK'da Razvan Lucescu dönemi

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK, Aleksandar Stanojevic'in yerine teknik direktörlük görevine Razvan Lucescu'nun getirildiğini duyurdu.

PAOK'da Razvan Lucescu dönemi
Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK, Aleksandar Stanojevic'in yerine teknik direktörlük görevine Razvan Lucescu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşme süresi hakkında ise bilgi verilmedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırdı.

Kaynak: AA
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