Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin sağlık kontrolleri yapıldı. Fit görüntüsü ile dikkat çeken Portekizli yıldız hakkında Beşiktaş'ın doktorundan çarpıcı bir yorum geldi.

Tam 10 yıl formasını giydiği ve kazanmadık kupa bırakmadığı Real Madrid’den ayrılarak Beşiktaş’a imza atan Portekizli yıldız Pepe’nin yaşı tartışma konusu oldu. Sağlık kontrollerinden geçirilen 34 yaşındaki futbolcu hakkında en net değerlendirme ise Beşiktaş’ın doktorundan geldi. Pepe’nin değerlerini kontrol eden Beşiktaş’ın doktoru Sarper Çetinkaya, Habertürk’e yaptığı açıklamada “Pepe'nin hiçbir sakatlığı yok. Konfederasyonlar Kupası yeni bittiği içinde de çok sağlam ve hazır geldi. Fizik olarak durumu süper… Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış. Zaten bakmasa bugüne kadar Real Madrid'de nasıl oynardı? Hiçbir sıkıntısı yok. Lige hazır bir şekilde girer” değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan şampiyonluk balosunda Pepe transferi hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Pepe ile söylenecek bir şey yok. Kariyeri, futbol başarısı belli, oyuncu karakteri belli. Beşiktaş'ın gücünü arttıracaktır” yorumunu yaptı.



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