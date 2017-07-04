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Pepe resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Pepe'nin transferini bitirdi. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 2 yıllık resmi imzayı attı.

Pepe resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Pepe'nin transferini resmen bitirdi. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 2 yıllık resmi imzayı attı!

Portekizli yıldız sabah 04:30'da İstanbul'da olacak.




Lizbon'a giden Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Pepe ve menajerleri ile yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından transferi tamamladı.



Varılan anlaşmaya göre 34 yaşındaki oyuncu önümüzdeki 2 sezon Beşiktaş forması giyecek.
 

Etiketler; #beşiktaş
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