Beşiktaş Pepe'nin transferini bitirdi. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 2 yıllık resmi imzayı attı.

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Pepe'nin transferini resmen bitirdi. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 2 yıllık resmi imzayı attı!



Portekizli yıldız sabah 04:30'da İstanbul'da olacak.









Lizbon'a giden Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Pepe ve menajerleri ile yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından transferi tamamladı.







Varılan anlaşmaya göre 34 yaşındaki oyuncu önümüzdeki 2 sezon Beşiktaş forması giyecek.

