Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon çalışmaları, hazırlık karşılaşmaları, kadro yapısı, alınacak ve satılabilicek futbolcular, başlayacak olan Lig'den beklentisiyle birlikte tüm konulyara açıklık getirdi.

FORVETTE BİR OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR

İşte Şenol Güneş'ın açıklamalarından bölümler:

"Forvette bir oyuncuya ihtiyacımız var. Kanat oyuncusu da almamız gerekiyor. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular olacaktır. Yani iki oyuncuya ihtiyaç var. Çalışmalar tempo olarak iyi. İlk hazırlık kampını burada geçireceğiz. Çin konusunda fikir ayrılıkları vardı.Takımı en az olumsuz etkileyecek durumda Çin kampını geçirmek istiyoruz. Las Palmas, Malaga ve Real Betis ile maç yapacağız."



FARKLI OLMAK İSTİYORUZ

"Medya röportajlarını yarından itibaren yapabiliriz. Müsabakaya göre düzenleriz.16 Temmuz'a kadar burada çalısacağız görüntüsü var.Elbette yeni sezonda zor bir yarış oalcak. Bütün rakipleri önemsiyoruz. Değer veriyoruz. Rakip olmazsa, biz olmazsak onların anlamı olmaz. Hepsi en iyi futbolu oynamak için sahaya çıkacak. Beğeni kazanmak farklı olmak istiyoruz. Rakiplerin saygı duyacağı futbol oynamak istiyoruz. Rakip tarafların ve kendimizin beğeneceği futbol oynamak arzusundayız"



PEPE VE QUARESMA'NIN DURUMU

"Pepe ve Quaresma İspanya kampına gelecekler. Geç gelişleri bize olumsuz yansayacak. Pepenin kariyeri ile ilgili söylecek bir şey yok. Saygıyı hakediyor. Son 6 yılda herhangi bir olumsuzluğu yok. Saha içersinde hata yapabilir önemli olan sürdürmemektir. Tecrübesiyle yeteneğiyle liderlik vasfıyla katkı yapacagını düşünüyorum. Stoper mevkisi yeterli. Gelen isimlerle ilgli son kararı yönetim veriyor."



ŞUNU ALIN DİYE BİR ARZUM OLMADI

"Teknik konu, idare ve ekonomik konumla desteklenir. İstemek yetmez alınabilirliği önemlidir.

Burak Yılmaz ve Volkan Şen'de çalıştığım yetenekli oyuncular. Ama şunu alın demedim. Yetiştirmek için az uğraşıyoruz. Hemen kaybediyoıruz. Onun haklarını biz savunmalıyız. Zayıf düştüğü anda yok etmeye alıyoruz. Güçlü olduğu zaman da şımartıyoruz. Oyunculuğuna karakterine çok inandığım kişiler. Burak ve Volkan yeteneki başarılı oyuncuların başlarında geliyor. Milli Takıma alınma nedenleri performans olarak ligin iyilerinden. Gündeme gelirse o zaman konuşurum. Ekonomik olarak Türk oyuncu olarak gelirse önüme olumlu bakarım.

Forvet arıyosunuz, alabilmek için kulüp dengelerini bozmak gerekiyor. Bonseverisi yok fiyatı bize uygunsa neden almayalım? Merak etmesinler içine girdikten sonra hata yapsa bile sürdürecek durumda değiller. Eski hatalar yüzünden yük binidirip mahkum etmek doğru değildir."



HAYALİMİZ FİNAL OYNAMAK

"Amacımız diğer takımlarla kavga etmek değil. Hakemlerle ilgili hiç konuşmama, ya da az konuşmak istiyoruz. Şampiyonlar Lig'inde hedefimiz gruptan çıkmak. Hayalimizdir final oynamak isteğimizdir.

Tecrübe olarak sıkıntımız yok. Eşleceğimiz takımlar ve grup düzenide önemli. Gökhan İnler iyi bir oyuncu ama oynama şansı açısından sıkıntı çeken bir oyuncuydu. Ani ayrıldı. Geçen sene şansı az buldu. Ayrılma konusunda benle değil yönetimle görüştü. Ne düşündü ne konuştu bilmiyorum. Yazın olması benim için iyi oldu. Oyuncu olarak memnundum ama oynama şansı veremedim. Bazen istesenizde oynatamıyorsunuz."



ORTA SAHADAKİ OYUNCU GRUBU

"Kağıt üstünde bu bölgede Atiba, Oğuzhan,Tolgay, Talisca, Necip, Gökhan arasında bir yarış olacak. orta saha için bir talebim yok. Teknik olarak olabilir ama ekonomik idari pozisyonu var. Başkan ve yönetim verecek kararı. Olumsuz bir oyuncu değil."



TALİSCA YANLIŞ YAPTI

"Talisca yanlış yaptı doğru yaptı. Kendi mesleğine saygısızlık yapmış oldu. Kiralık ama bizde oynamakta olan bir oyuncu. Annesinin durumu üzüntü verici ama durarak bişi yapamaz. Doktor tedavi eder oyuncu edemez. İdman eksikliği olacak. Performans olarak takımla çalışmadan olmaz. Doğru yapmadı. Öğrenecek öğreteceğiz. Var olan sorunu nasıl çözeceğiz ona bakacağız. Çalışmayan oyuncunun şansı az olur. Bu tip sorunları olduğu için bırakmışlar. Bu iş sevgi işi severse sıkıntıya katlanırsan yaparsın zora katlanmak gerekiyor. Ortada bir sorun yaratmış oldu. O ben yönetim oturup çözeceğiz. "



MARCELO KONUSU UZAMASIN

"Marcelo'yu Lyon istiyor belli para veriyorlar biz de belli bir para istiyoruz. Koyun alıp satmıyoruz. Uzatılması doğru değil. Burada memnun kendisi. Çok daha fazla para verse nolur o zaman versinler. Uzadığı zaman konunun özü kaybolur. Bazı oyuncuları gidecek diye yazıyosunuz sonra kalıyor. 1 tane pardon yok. Marcelo'da, Oğuzhan'da benle beraber. Satılırsa ne olur beni aşar o konu."



BU YIL DAHA FARKLI

"Başlangıçta oyuncu sayısı azdı. Geçen sezon sonunda 27 oyuncu vardı. Sıkıntılar var saygıyla karşılıyorum. Transferler erken olursa daha iyi olur. Geçen sene Eylül'de transfer yaptık tuttu. Defansta sayı çoğaldı. Şans bulamamaları az olduğu için gidebilirler. Türkiye'nin her takımında oynabilecek oyuncular Franco ve Milosevic. Mustafa Pektemek'in gitmesini istemem. Zaten sıkıntı var neyin ne olacağını bilmiyoruz. Cenk olmadığı zaman santrfor yok. Şu anda gitmesine karşıyım. Transferle ilgili çok bilgim olmadığı için, Aboubakar'ı düşünüyorum ama olmayabilir. Porto bırakmıyorsa bitti. Uzatmaya gerek yok. Uzaması doğru değil. Kafa attı diye geçen sene herkes kovuyordu, şimdi niye almıyorsunuz diyorlar. Demba Ba iyi işler yaptı ama şu an sakat. Gignac iyi bir oyuncu. Olursa hayır demem ama hangisi olacağını bilmiyorum. Sizin yazıp çizdikleriniz var. Alacağımız oyuncu ekonomik olacak. Costa'ya hayır demem. Benle değil yönetimle görüşür. Tamer Tuna kalacağını söylüyordu ama sonradan ayrlımak istedi. Herkes gibi o da katkı yaptı. Başarılar diliyoruz.. Buradan her ayrılan için üzülürüm. Ama herkesin kendi hayatı var. Aradım başarılar diledim. Onun yerin yardımcı düşünmüyorum."



CANER'İN SÜREYE İHTİYACI VAR

"Caner'i kanada koyarsak uçar. 1 sene ayrı kaldı çalışıyor. Alternatifimiz var ama bizim aradığımız çözüm o değil. Alternatifi yapmak zorundayız. Formdaysa oynatırız. Kadro içinde oynamalar yapabilirsiniz. Caner çalışıyor zamana ihtiyacı var .Olumsuz değilim ama Caner'i görmedik. Niyeti katılımı çok iyi ama müsabaka oynamak farklı. Geçen sene çok istedi. Ama eksik kaldı bu normal. 1 sene sakatlık süresi yaşadı. Hazırlık maçları kıstas olacak."



OYUNCUNUN GENÇ OLMASINI İSTERİM

"Yaş ortalaması rakamlara bakacaksınız. Bizim en genç oyuncumuz kim? Defansta Mitroviç hemde genç. Franco genç. Miloseviç genç. Kaybımız daha fazla. Ben isterim ki genç olsun. Tecrübeli bir oyuncu gibi oyunu görsün. Mesela Oğuzhan. İnler de 33 yaşındaydı ama yaşlı diye bırakmadık. Lens ve Ben Arfa daha önce konuşuldu. Olursa kulübün kararına bağlı. Santrfor açık ben onlara o bölgeyi vereyim. Kanatlarda Demba ba Aboubakar olsa bu kadar ısrar etmezdim, bana yeterdi. Babel ideal bir santrfor değil. Demba Ba tipi bir oyuncu daha iyi olur."