Eski Kadın Hentbol Milli Takımı Başantrenörü Kovacs, Antrenörlük Gelişim ve Lisans Yenileme Semineri'nde Türk antrenörlere tecrübelerini aktarıyor

Eski Kadın Hentbol Milli Takımı Başantrenörü ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Lektörü Peter Kovacs, Antrenörlük Gelişim ve Lisans Yenileme Semineri'nde eğitim veriyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Ankara'da düzenlediği seminerde eğitmen olarak bulunan Macar Kovacs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007-2010 yıllarında görev aldığı Türkiye'de iyi işlere imza attıklarını söyledi.

Kariyerinde Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu, burada yaptığı çalışmalarda da tecrübe kazandığını aktaran Kovacs, "Kadın Hentbol Milli Takımı'nda antrenör olarak üç yıl geçirdim. Ayrıca Türk hentbolu hakkında da bilgi sahibi oldum. Özellikle Kadın Milli Takımı'yla güzel sonuçlar aldık. Günümüzde ise Türk hentbolunu yakından takip edemedim." diye konuştu.



"Seminer iyi bir fırsat"

EHF Lektörü Kovacs, seminere ilişkin, "Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen bu seminer, trendi yakalamak ve modern hentbol hakkında bilgi sahibi olmak için çok iyi bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

Kovacs, antrenör ve sporcu yetiştirmeyle ilgili de şunları kaydetti:

"Oyuncuların eğitimi tamamen koçun bilgi durumu ve eğitimine bağlı. Bu çok açık. Eğer iyi bir koçunuz varsa iyi oyunculara sahip olma şansınız da vardır. Koçlar her an güncel bilgilere sahip olmalıdır, yeni trendleri takip etmelidir. Türk koçlarının bu bilgilere sahip olup olmadığı konusunda emin değilim. Birkaç yetenekli koç tanıyorum ama CV'lerini takip edemedim."

Hentbolda başarı için 2 noktanın önemli olduğunu vurgulayan Kovacs, "Birincisi hazırlıklar ve antrenman. İkincisi maçların zorluk derecesi. Bence biz bu iki alana bakmalıyız." şeklinde görüş belirtti.