PFDK'dan Tuzlaspor'a ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.12.2019 tarih ve 38 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Tuzlaspor A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor A.Ş.'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor A.Ş'nin, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor A.Ş. idarecisi Muhammet Ali Kanıçok'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 17.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor A.Ş. sporcusu Gökhan Çıra'nın, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası ve 7.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor A.Ş sporcusu Bayram Olgun'un, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 3.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor A.Ş sporcusu Kerem Şahin'in, kavga eylemi nedeniyle 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor A.Ş. teknik sorumlusu Gürses Kılıç hakkında, müsabaka sonrası resmi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından cezaya yer olmadığına karar verdi.

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