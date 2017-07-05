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Pınar Karşıyaka'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Fenerbahçe Doğuş'tan Berk Uğurlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Doğuş'tan 21 yaşındaki oyun kurucu Berk Uğurlu'yu kadrosuna dahil etti.

Karşıyaka Basketbol Şubesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Berk Uğurlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Berk Uğurlu’ya ''hoş geldin" denilen açıklamada, yeşil-kırmızılı forma ile nice zaferler ve şampiyonluklar dilendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Pınar Karşıyaka #Berk Uğurlu
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