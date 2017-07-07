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Pınar Karşıyaka'da transfer

Yeşil-kırmızılılar, Metin Türen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giyen Metin Türen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Metin Türen'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı forma ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor forması giyen Metin Türen ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Darüşşafaka ile başlayan 23 yaşındaki uzun forvet, milli takım aday kadrosunda da yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #Pınar Karşıyaka #Metin Türen #basketbol
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