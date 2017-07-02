Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun final müsabakaları sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi final müsabakaları, sona erdi.



Sinop'taki Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada, 15'er erkek ve kadın takımı şampiyonluk için mücadele etti.



Turnuvanın ikinci gününde kadın ve erkek kategorilerinde oynanan final karşılaşmalarında erkeklerde Antalya Büyükşehir Asat Spor Kulübü adına mücadele eden Hasan Hüseyin Mermer ve Ali Osman Nurettin ikilisi finalde rakipleri Vakıflar Spor Kulübü sporcuları Hakan ve Volkan Göğtepe kardeşleri 2-0 yenerek şampiyon oldu.



Kadınlar kategorisinde ise Niksar Belediyesi sporcuları Merve Nezir ve Esra Betül Çetin ikilisi finaldeki rakipleri Arem AGSS adına mücadele eden Ganime Burcu Atasoy ve Ceren Atilla çiftini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve para ödülleri takdim edildi.





