FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı başlıyor. FİFA Konfederasyon Kupası A grubu'nda yer alan Portekiz ile Meksika karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz - Meksika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? detaylar haberimizde...

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı başlıyor.FİFA Konfederasyon Kupası A grubu'nda yer alan Portekiz, Meksika ile karşılaşacak. Konfederasyon Kupası’nı kazanan takıma 5 milyon Dolar ödül verileceği için ülkeler bu organizasyona önem veriyor.



Portekiz'de Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma'nın da forma giymesi bekleniyor.



İki takımın da 11'leri belli oldu.







Portekiz'in ilk 11'i: Rui Patricio; Guerreiro, Pepe, Fonte, Soares; Moutinho, Carvalho, Andre Gomes; Nani, Quaresma, Ronaldo



Meksika'nı ilk 11'i: Ochoa, Salcedo, Diego Reyes, Dos Santos, Layun, Jimenez, Vela, Chicharito, Moreno, Herrera, Guardado



Portekiz - Meksika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Bu akşam oynanacak olan Portekiz - Meksika maçı saat 18.00'de başlayacak olup TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. /Fanatik