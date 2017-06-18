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Portekiz - Meksika hangi kanalda, saat kaçta?

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı başlıyor. FİFA Konfederasyon Kupası A grubu'nda yer alan Portekiz ile Meksika karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz - Meksika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? detaylar haberimizde...

Portekiz - Meksika hangi kanalda, saat kaçta?

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı başlıyor.FİFA Konfederasyon Kupası A grubu'nda yer alan Portekiz, Meksika ile karşılaşacak. Konfederasyon Kupası’nı kazanan takıma 5 milyon Dolar ödül verileceği için ülkeler bu organizasyona önem veriyor.

Portekiz'de Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma'nın da forma giymesi bekleniyor. 

İki takımın da 11'leri belli oldu.



Portekiz'in ilk 11'i: Rui Patricio; Guerreiro, Pepe, Fonte, Soares; Moutinho, Carvalho, Andre Gomes; Nani, Quaresma, Ronaldo

Meksika'nı ilk 11'i: Ochoa, Salcedo, Diego Reyes, Dos Santos, Layun, Jimenez, Vela, Chicharito, Moreno, Herrera, Guardado

Portekiz - Meksika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak olan Portekiz - Meksika maçı saat 18.00'de başlayacak olup TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. /Fanatik

Etiketler; #portekiz #meksika #maç hangi kanalda
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