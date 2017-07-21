Milli oyuncular Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi ve Sertaç Şanlı, A Milli Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi avantajını iyi kullanacağını savundu.

Beşiktaş Sompo Japan'ın milli oyuncuları Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi ve Sertaç Şanlı, A Milli Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi avantajını iyi kullanacağını savundu.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erkan Veyseloğlu, "Evimizde çok iyi oynayan bir ekibiz. Milli Takım'a çok değer veren bir ülkeye sahibiz. Burada oynanan her maçta iyi bir seyirci desteği olacağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası en iyilerin dahil olacağı bir kupa. Bu saatten sonra rakip seçmiyoruz. Grubu en iyi şekilde bitirip önümüze bakacağız." diye konuştu.



Milli oyuncu, ay-yıldızlı ekibin yeni bir yapılanma geçirdiğini ve Başantrenör Ufuk Sarıca'nın bu değişim için doğru bir tercih olduğunu belirterek, "Yeni jenerasyon hayatın gerçeği. Alttan gelen çok iyi oyuncular var. Bu bir dönüşüm ve önemli olan bu dönüşüm yapılırken hedeflerden uzaklaşmadan geçiş yapabilmek. Bunun için de Ufuk Sarıca en doğru tercihlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.



Kenan Sipahi: Rakipler için maçlar çok zor geçecek



Kenan Sipahi ise Milli Takım kadrosunun gençliğinin kendileri için avantaj olduğunu söyledi.



Grubun favorileri arasında yer alan Sırbistan ile oynayacakları maçın derbi havasında geçeceğini belirten genç oyuncu, "Gruptaki her maç çok önemli. Sırbistan favoriler arasında ama sadece onları düşünmememiz gerekiyor. Sırbistan ile oynayacağımız maç derbi gibi olacak. Grubu iyi tamamlayarak bir üst tura çıkmak istiyoruz." yorumunda bulundu.



Sertaç Şanlı: İtalya kampında takım birbirine alışacak



Milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise İtalya kampını verimli geçirmeye çalışacaklarını belirtti.



Şanlı, Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya'da yapılacak kampın takımı birbirine daha yakınlaştıracağını vurgulayarak, "Zor bir kamp dönemi olacak. Kampta takım birbirine alışacak ve daha iyi bir ekip olacağız. Bu da şampiyonaya yansıyacak." dedi.



Zor bir grupta yer aldıklarını vurgulayan ay yıldızlı oyuncu, "Sırbistan, Rusya ve Letonya gibi önemli rakiplerin olduğu zor bir gruptayız. Ev sahibi avantajımızı kullanmak istiyoruz. Grubu geçtikten sonra da maç maç düşünerek umarım sonuna kadar gideriz." şeklinde konuştu.