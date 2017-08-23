Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Türk şirket, Alman devini satın aldı
Türk şirket, Alman devini satın aldı
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

PSG'den Barcelona'ya 'Neymar' yanıtı

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, dünya rekoru kırarak renklerine bağladıkları Neymar'ın transferi sürecinde kulübün ve Brezilyalı futbolcunun hukuk kuralları içinde hareket ettiğini bildirdi.

PSG'den Barcelona'ya 'Neymar' yanıtı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, dünya rekoru kırarak renklerine bağladıkları Neymar'ın transferi sürecinde kulübün ve Brezilyalı futbolcunun hukuk kuralları içinde hareket ettiğini bildirdi. 

Paris temsilcisi, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Katalan ekibin Neymar aleyhine açtığı davayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "PSG ve Neymar hukuka uygun hareket etmiştir. Barcelona'nın girişimi bizim için sürpriz oldu." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, PSG'ye transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu duyurulmuştu.

Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretin ödenmesiyle PSG'ye transfer olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #barcelona
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Jandarmadan trafiğe 'havalı' denetim
Sonraki Haber
PSG'den Barcelona'ya 'Neymar' yanıtı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.