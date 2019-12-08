banner1199

banner1197

PSG deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.

SPOR 08.12.2019, 08:26
PSG deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 17. hafta mücadelesinde lider PSG, Montpellier'in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Congre'nin 41. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Montpellier'de Pedro Mendes 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı. Rakibine sayısal üstünlük sağladıktan sonra ataklarını artıran PSG, 74. dakikada Neymar, 76. dakikada Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, 11 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mücadelesinde PSG'nin konuğu olacak.

#psg #Galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #Montpellier
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P