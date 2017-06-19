Ronaldo’nun pasında şık bir çalımla kaleci Ochoa’yı yatıran Quaresma boş kaleye topu yollarken, Q7’nin golüne cevap 42’de Chicharito’dan geldi. 86’da Cedric Soares Portekiz'i yeniden öne geçiririken. Meksika 90+1’de Hector Moreno’nun golüyle müsabakanın skorunu belirledi. Bu sonuçla iki takım puanları paylaştı.Kaynak: DHA
Öte yandan Video Hakem Uygulamasının (VAR) olduğu karşılaşmada Portekiz'in 20'inci dakikada attığı golü video yardımcı hakemin pozisyonu izlemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Portekiz'i 86'inci dakikada öne geçiren golde de Meksika gole itiraz etti ancak video hakem uygulamasıyla incelenen gol geçerli sayıldı.
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