Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçen Portekizli futbolcunun, detaylı kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Açıklamada, sağlık kontrolünün, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.