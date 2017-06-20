"Ragbinin Türkiye'deki serüveni, süreci biraz karmaşık. Biz 4 ay önce sistem oturtmaya çalıştık"

Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "Ragbinin Türkiye'deki serüveni, süreci biraz karmaşık. Biz 4 ay önce sistem oturtmaya çalıştık." dedi.

Pazan, AA muhabirine Gençlik ve Spor Bakanlığının Kızılcahamam'daki tesislerinde kamp yapan Ragbi Milli Takımı'nı, yapılan çalışmalar ve kurulması planlanan Ragbi Minikler Ligi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazan, "Ragbinin Türkiye'deki serüveni, süreci biraz karmaşık. Biz 4 ay önce sistemi oturtmaya çalıştık. Federasyonumuzun olimpik branşlarından biri olan ragbiyi oturtmak için neler yapabiliriz kısmına baktık." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalar doğrultusunda ilk olarak Ragbi Milli Takımı teknik direktörlüğü için Güney Afrika'da çeşitli takımlarda görev yapan Cherokee Sylvain Ngue, daha sonra da Faslı kondisyoner Rachid Arnouss ile anlaştıklarını dile getiren Pazan, "Şimdi Faslı antrenörümüz eşliğinde yaklaşık 10 gündür kamptayız. Kondisyon yüklemeye yönelik bir kamp yapıyoruz." diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde alınan yanlış kararlar neticesinde Dünya Ragbi Federasyonunun Türkiye'yi liglerden çıkardığını belirten Pazan, şöyle devam etti:

"Neden çıkarıldığımızı sorduğumuzda 'e-postalara geç cevap verilmesi, Türkiye'nin bu işe tam müdahil olmadığı' gibi gerekçeler söylediler. Kimseyi eleştirmek istemiyoruz. Bizden önceki yönetimler de bir şeyler yapmış ve bu seviyeye getirmiş. Sonuçta bize bir takım bıraktılar. Diğer branşlara göre çok daha yaygın bu sporun yapıldığı üniversitelerimiz var. Bilinmiyor zannedilen Amerikan futbolu ve ragbi üniversite sporlarında en fazla lisanslı sporcuya sahip branşlar."



"Olimpiyat kotası alabilmek için çalışıyoruz"

Pazan, yürütülen çalışmaların ardından Türkiye'nin erkekler liginde mücadele etmeye yeniden başladığını, kadınlar için de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Gürcistan Federasyonunun kendilerini misafir ettiğini belirten Pazan, "Federasyon başkanı aynı zamanda Dünya Federasyonunda icra kurulu üyesi. Türkiye'ye en yakın ülke, masrafları da düşünerek Gürcistan'ı tercih ettik. 'Siz neden yoksunuz biz de şaşırıyorduk' dediler. Görüşmelerin ardından bizi erkekler ligine davet ettiler. Bulgaristan'da 1-4 Temmuz da yapılacak organizasyona katılacağız." şeklinde konuştu.

Kadınların liglerde yer alması için çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Pazan, şöyle devam etti:

"Kadınlarda avantajımız fazla çünkü ilk katıldıkları organizasyonda 3'üncü oldular. Erkekler ve kadınlarda olimpiyat kotası alabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Lüksemburg'daki konferansa davet edildik. Kadınların durumu burada netleşecek. Sonuçta spor da lobiyle idare ediliyor. Orada kendinizi göstermezseniz olmaz. Kongrede kadınların da olması gerektiğini savunacağız."



Minikler Ligi

Murat Pazan, kurulması planlanan Minikler Ragbi Ligi'nde branşın daha yumuşak bir şeklinin oynanacağını ifade etti.

Okullar arası maçların yapılabilmesi için yetkililerle görüştüklerini aktaran Pazan, şunları kaydetti:

"Ragbinin minikler için başka bir formatta çarpışmanın olmadığı, birbirinize vurmadığınız biraz daha yumuşatılmış bir şekli var. Minikler ve alt ligler için bunu düşünüyoruz. Okullar arasında maçlar yapılabilmesi için yetkililerle görüştük, sıcak baktılar. Lig oluşturmayı düşünüyoruz. Amacımız kısa vadeli değil. Olimpiyat vizesi almayı istiyoruz ama sporcu yetişebilmesi için de alt ligleri oluşturduk. Alttan sporcu yetişsin diye Minikler Ligi'ni kurmayı planlıyoruz."