Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı, Avrupa Şampiyonası'nda hedefin ilk üç olduğunu söyledi

AVRUPA Ralli Şampiyonası'nın Polonya'nın Rzeszow şehrinde koşulan beşinci yarışında yine Türk rüzgarı esti. Takım klasmanında rakiplerini açık puan farkıyla geride bırakan Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı hedeflerinin kalan üç etapta yerlerini koruyarak şampiyonluğun gelecğine inandıklarıın söyledi.



Castrol Ford Team Türkiye adına Fiesta R5 aracında pilot Murat Bostancı ile co-pilot Onur Vatansever ile Fiesta R2T aracıyla da pilot Buğra Banaz ve co-pilot Burak Erdener yarışıyor. Bostancı uzun ve meşakkatli bir uğraşın sonunda mutlaka sonuca ulaşacaklarını kaydedek şu görüşleri paylaştı



HEP ZİRVEYE ODAKLANDIK



Castrol Ford Team'in başarılarnının küçümsenmeyeceğini belirten Bostancı, Türkiye'de bizim için kazanılacak bir şey kalmadı. 2012 yılında pilotumuz Yağız Avcı ile Doğu Avrupa şampiyonluğunu elde ettik.. 2015 yılında katıldığımı tüm yarışlarda birinci olarak Avrupa Kupası'nı kazandık. Bu da bize Avrupa Ralli Şampiyonasını kazanabileceğimiz yönünde ümit verdi. Bunu futboldan örnek verirsek, UEFA Şampiyonlar Ligi. 2016-2017 ve 2018 için 3 yıllık bir plan yaptık. Bu sene bizim öğrenme senemiz. Şu an takım olarak lider konumdayız. Sırada Çek Rallisi var. En son Letonya'da yapılacak. Liderliğini kaptırırsak, sezonu takımlar olarak ilk 3'te bitirmek istiyoruz. Hazırlık senesi için erken başarı diyebiliriz diye konuştu.



KENDİN PİŞİR, KENDİN YE



20 yıldır kendi pilotlarını yetiştirdiklerini belirten Serdar Bostancı, Sürekli alt yapımızından pilotlar geliyor. Şu an Avrupa Ralli Şampiyonası'nda deneyimli pilotumuz Murat Bostancı ile genç pilotumuz Buğra Banaz yarışıyor. Alt yapımızıdan gelen 4-5 tane genç pilotlarımız var şeklinde konuştu.



BİR LASTİK DEYİP GEÇMEYİN. ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK



Serdar Bostancı, Yarışta başarı elde etmek için lastik çok önemli. Bizim kullandığımız lastiklerin ömrü 50 km civarında. O kadar iyi tutunduğu için ömrü kısa oluyor. Bir yarışta 20 lastik kullanılıyor. Bu lastikler tesadüfi kararla takılmıyor. Onlarca farklı hamurda çeşitli etaplara göre yapılıyor ifadelerini kullandı. Teknik ekiplerinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Bostancı, 16-17 dakikada bir şanzıman indirilip, takılabiliyor. Yarışta servisten servise müdahale almak mümkün değil. Sadece pilotlar aracın içinde basit parçalar taşıyor. Normal aracınızı şanjıman indirmek için servise götürseniz bir-iki günde size verirler. Biz ise rekor denecek dakikada bunu başarıyoruz. Tüm mekanisyenlerimize minnet borçluyuz dedi.



