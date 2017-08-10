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Ramil Guliyev, Türkiye'nin gururu oldu

Ramil Guliyev, Türkiye'nin gururu oldu. Azerbaycan kökenli milli sporcumuz Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki 200 metre final yarışını kazandı. Guliyev, hem spor hayatı boyunca tüm çalışmalarının karşılığını aldı hem de Türkiye'ye altın madalya gururu yaşattı.

Ramil Guliyev, Türkiye'nin gururu oldu

Bu gurur Türkiye'nin... Ramil Guliyev dünyanın en zor sporları arasında yer alan erkekler 200 metre koşusunda birinci oldu.

Guliyev, Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda final yarışına çıktı.

Milli sporcumuz 200 metreyi 20.09 saniyelik bir süreyle tamamladı ve tarih yazdı. 200 metrede altın madalya kazandı. 

Ramil Gliyev bitiş çizgisini geçtiği anda ise duygu dolu anlar yaşadı. Azerbaycan kökenli atlet 2 salise farkla şampiyonluğa ulaştı.

Öyle ki bu sporda 2 salise için 2 ay çalışıldığını kendisi söylemişti. Emekleri sonuç verdi, Guliyev birinciliği, Türkiye, altın madalya gururunu yaşadı. 

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Guliyev, bu başarıyı elde edebileceğine inandığını dile getirdi.

Ayrıca bu sonuçla Türkiye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dünya şampiyonu Guliyev'i tebrik etti.

Sporcuyu bünyesinde bulunduran Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkanı Aziz Yıldırım da kazanılan başarıdan duyduğu gururu anlattı. Yıldırım, "Bu akşam ağlayacak pozisyondaydım. Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururluyum" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ramil guliyev
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