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Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Real Madrid, Valladolid'i 1-0 mağlup ederek ilk sıraya çıktı.

SPOR 27.01.2020, 10:44
Real Madrid, Valladolid galibiyetiyle La Liga'da ilk sıraya yükseldi

Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona'nın puansız tamamladığı La Liga'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk oldu.

Başkent ekibi, Nacho'nun 78. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sahaya ilk 11'de çıktığı maçta 76 dakika oynadı.

Bu sonuçla 46 puana ulaşan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

Valladolid ise 22 puanla 16. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
#real madrid #Valladolid #la liga #İspanya #birinci futbol ligi
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