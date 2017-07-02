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Recep Kara başpehlivan oldu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.

Recep Kara başpehlivan oldu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği Tarihi Hünkar Çayırı'nda düzenlenen güreşlere, 380 sporcu katıldı.

Güreşlerde başpehlivanlık mücadelesinde Recep Kara ile Fatih Atlı karşılaştı.

Rakibini yenen Recep Kara, başpehlivanlığa ulaştı.

Recep Kara'ya kupasını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker verdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara da madalyaları protokol üyelerince verildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri #Adnan Köşker #Gebze Belediyesi
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