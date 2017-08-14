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Resmen Barcelona'da

Neymar'ı elinde tutamayan ve ardından dün İspanya Süper Kupası ilk maçında Real Madrid'e sahasında 3-1 mağlup olan Barcelona, Brezilyalı oyuncu Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmen Barcelona'da

Neymar'ı elinde tutamayan ve ardından dün İspanya Süper Kupası ilk maçında Real Madrid'e sahasında 3-1 mağlup olan Barcelona, Brezilyalı oyuncu Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapaman Katalan Kulübü, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Paulinho için Çin Kulubü Guangzhou Evergrande ile 40 milyon Euro karşılığında anlaşamaya vardığını açıkladı.

Perşembe günü Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. İspanyol kulüp, Paulinho'nun serbest kalma bedeli ise 120 milyon Euro olarak belirledi


Kaynak: DHA
Etiketler; #İspanya #barcelona
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