Galatasaray Spor Kulübünün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ. İş Ortaklığının belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamaması üzerine söz konusu işin en uygun ikinci teklifi sunan Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye ihale edilmesine karar verildi

Galatasaray'ın İstanbul Riva'da bulunan arazisi için Emlak Konut GYO tarafından yapılan ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı almıştı fakat yeni bir gelişmeyle ihalenin sahibi değişti.



Fema & KLV ortaklığı belirlenen sürede sözleşme imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye verildi. Emlak Konut'un açıklaması şöyle:



Söz konusu iş, adı geçen iş ortaklığına ihale edilerek şartname gereği sözleşme imzalamak üzere yazı ile şirketimize davet edilmiş ancak sözleşme imzalamak için belirlenen son gün olan 15 Ağustos tarihi mesai bitimine kadar sözleşmeyi imzalamamış olduğundan, ihale şartnamesinin ilgili hükümleri gereği, istekli iş ortaklığına ait geçici teminatın nakde çevrilerek irat kaydedilmesi işlemi başlatılmış olup söz konusu işin ihalede en uygun ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye ihale edilmesine karar verilmiştir.



GELİR DAĞILIMI DEĞİŞTİ



İhaleyi alan firma değişince kulübün ve Emlak Konut'un da gelir beklentisi düştü.



İlk ihaleye göre 3.1 milyar lira değerinde proje yapılacak ve şirket payı olarak yüzde 38'e denk gelen 1 milyar 178 milyon lira kulüp ve Emlak Konut kasasına girecekti.



Galatasaray yüzde 80'e denk gelen 942 milyon 400 bin lira gelir sağlarken kalan 235 milyon 600 bin lira Emlak Konut'un olacaktı ancak ihale en yüksek teklif veren ikinci firmaya geçince şirket payı yüzde 38'den yüzde 25'e geriledi.



Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyonluk proje yaparken şirket payı için 952 milyon taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon kulübün olacak.



Yani Galatasaray'a verilen gelir taahhütü 180 milyon 800 bin TL'ye düşecek. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin TL olacak.



Toplam 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor. 2018'de inşaatın başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Riva ve Florya'dan 1.5 milyar lira gelir beklendiğini belirtmişti./Vatan