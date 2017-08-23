Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Estonyalı Heiki Naibi'yi yenerek üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu!

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı.



Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güreşçi Kayaalp ile final müsabakasının hemen ardından telefonla görüştü. Rıza'yı kutlayan Erdoğan, başarılarının devamını diledi.



Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, telefon görüşmesinde, "Gelmeden önce de aramıştınız. Söz verdik, sözümüzde durduk." dedi.



Görüşmede, "Sözünüzü tuttuğunuz için ayrıca tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, grekoromen stil 66 kiloda üçüncü olan Atakan Yüksel'i de kutladı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da selamlarını iletti.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Kayaalp'i, final müsabakasının hemen ardından telefonla aradı.



Telefon görüşmesinde Rıza Kayaalp'i kazandığı altın madalya ve ülkeye yaşattığı büyük sevinçten dolayı kutlayan Bakan Bak, milli güreşçiye başarılarının devamını diledi.





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