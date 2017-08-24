Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Brezilyalı Roberto Carlos, nafakasını aksattığı için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Roberto Carlos, evlilik dışı doğan çocuklarından birine nafaka ödemeyi aksattığı için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. DHA'da yer alan habere göre çocuğun annesi, Roberto Carlos'un ödemediği nafaka miktarı yaklaşık olarak 65 bin lirayı bulunca mahkemeye başvurdu.



"UOL Esporte" nin haberine göre Roberto Carlos uzlaşma teklif etti. Futbolculuk döneminde büyük paralar kazanan ünlü futbolcu, ekonomik zorluk yaşadığını belirtti ve borcunu taksitle ödemeyi önerdi. Davaya bakan kadın yargıç bu beyanı inandırıcı bulmadı ve Roberto Carlos'u 3 ay hapse mahkum etti. Carlos borcunu ödediği takdirde ceza düşecek.



Roberto Carlos'un üç çocuğu ilk evliliğinden toplamda dokuz çocuğu var. İki çocuğu ise şimdiki eşi Mariane Luccon'an. Dört çocuğu ise evlilik dışı ilişkilerden.



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