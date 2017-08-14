Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Alman tenisçi Alexander Zverev, tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Montreal kentinde sert zeminde düzenlenen Masters 1000 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.
Bir saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Bu yıl Washington, Münih ve Montpellier'deki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki Zverev, Roma'nın ardından Masters 1000 serisinde ikinci kupasını kazandı.
Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Alman tenisçi Alexander Zverev, tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Alman tenisçi Alexander Zverev, tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
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