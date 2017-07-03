Geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan forması giyen ABD'li basketbolcu, İsrail'in Maccabi takımıyla 2 yıllığına anlaştı

Geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan'da oynayan ABD'li basketbolcu Michael Roll, İsrail ekibi Maccabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Maccabi Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcuyla 2 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.



2016-2017 sezonunu Beşiktaş Sompo Japan'da geçiren ABD'li oyun kurucu, takımıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta forma giyip, 11,8 sayı, 4,8 asist ve 2,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.