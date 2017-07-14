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Roma Teknik Direktörü Di Francesco'dan Cengiz Ünder yorumu

Roma Teknik Direktörü Di Francesco, "Umarım en iyi şekilde uyum sağlar. Ona yardım etmeli ve onu anlamalıyız. Önemli niteliklere sahip olduğu konusunda sizi temin ederim." dedi.

Roma Teknik Direktörü Di Francesco'dan Cengiz Ünder yorumu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, transfer etmek üzere oldukları 20 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in takıma en iyi şekilde uyum sağlamasını umduğunu söyledi.

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Di Francesco, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ülkenin kuzeyindeki Pinzolo kasabasında dün akşam düzenlenen taraftarla buluşma organizasyonunda soruları yanıtladı.

İtalyan temsilcisinin İstanbul Başakşehir'den transfer etmek üzere olduğu ve bugün Roma'da sağlık kontrollerinden geçireceği Cengiz'in sorulduğu Di Francesco, "İlginç bir oyuncu.

Geçmişte Türk oyuncuların İtalya'ya uyum sağlamasının kolay olmadığını biliyoruz ama o umarım en iyi şekilde uyum sağlar. Ona yardım etmeli ve onu anlamalıyız.

Önemli niteliklere sahip olduğu konusunda sizi temin ederim." yanıtını verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #roma #teknik direktörü
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