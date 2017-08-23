Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun kuzeni Christine Grosso, ABD'de yaşayan Alanyalı Mehmet Güvener ile evliliğe ilk adımı Alanya'da attı.Kaynak: AA
ABD'de bir şirkette yöneticilik yapan Alanyalı Mehmet Güvener, Portekiz milli takımının ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun teyzesinin kızı Christine Grosso ile evliliğe ilk adımı attı.
Alanya'da bir teknede 9 Ağustos'ta aile arasında düzenlenen kına gecesinde Grosso'ya kına yakıldı. Türk geleneklerine göre düzenlenen gecenin ardından çiftin Ronaldo'nun özel uçağıyla Portekiz'e hareket ettiği öğrenildi.
Çiftin 20 Ocak 2018'de Jamaika'nın Lucea kentinde düzenlenecek düğün töreniyle dünya evine girecek.
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun kuzeni Christine Grosso, ABD'de yaşayan Alanyalı Mehmet Güvener ile evliliğe ilk adımı Alanya'da attı.
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