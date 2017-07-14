Portekiz Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, yaz tatilini İbiza'da geçiriyor.

Portekiz Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, yaz tatilini İbiza'da geçiriyor.







İspanya'da vergi kaçırdığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan yıldız futbolcu, ailesiyle birlikte İbiza'da teknesinde tatilini sürdürürken baskın şoku yaşadı







Real Madrid forması giyen ünlü futbolcu ile kız arkadaşı ve annesinin büyük bir şaşkınlık yaşadığı kaydedildi./Fotospor