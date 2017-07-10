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Rooney imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Wayne Rooney'i kadrosuna kattı.

Rooney imzayı attı

Maviler, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Everton kulübü, transferi resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

31 yaşındaki oyuncu, 13 yıl önce Everton'dan Manchester United'a transfer olmuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Rooney #ingiltere
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