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Rooney milli takım kariyerini noktaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Wayne Rooney, milli takım kariyerini noktaladı.

Rooney milli takım kariyerini noktaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Wayne Rooney, milli takım kariyerini noktaladı.

31 yaşındaki futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in kendisini yeniden milli takımda görmek istemesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ancak uzun ve zor bir sürecin ardından emeklilik kararını Southgate'e ilettiğini bildirdi.

Açıklamada, kararını Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman ve ailesiyle tartıştıktan sonra aldığını belirten Rooney, İngiltere Milli Takımı'nın formasıyla mücadele etmenin her zaman çok özel olduğunu kaydetti.

Büyükannesinin İrlandalı olması nedeniyle 16 yaşında kendisine sunulan İrlanda Milli Takımı'nda oynama teklifini "kendisini tamamen İngiliz" hissettiği gerekçesiyle reddeden Rooney, ilk kez 17 yaşında giyme şansı yakaladığı milli formayla 53 gol atarak bu alanda da 49 golle rekoru elinde tutan Bobby Charlton'ı geride bıraktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere
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