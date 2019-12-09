Rusya 4 yıl men edildi

Rusya doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men edildi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan merkezinde yönetim kurulu kurulu toplandı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Sözcüsü James Fitzgerald, Rusya'nın global çaptaki büyük spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

Karara göre Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Bu kararın son dönemde Rus atletlerin karıştığı doping skandalı gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Öte yandan, doping yapmadığını kanıtlayan sporcuların, Rusya'dan bağımsız olarak müsabakalarda yer alabileceği ifade edildi.

Ruslar kararı 21 gün içinde CAS'a taşıyarak itiraz etme hakkına sahip.

ulusal.com.tr