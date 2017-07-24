2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın yedinci gününde Rusya, madalya sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalyayla 5. sırada yer aldı.

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 46 altın, 32 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 95 madalyaya ulaşan Rusya, sıralamanın zirvesinde kalmaya devam etti.



Rusya'nın ardından 8 altın, 14 gümüş ve 23 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise 8 altın ile yedişer gümüş ve bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.



Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalyayla 5. sıraya geriledi.