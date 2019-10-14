Rusya ve Polonya Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi
Sekizinci haftanın ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı. I Grubu'nda mücadele eden Rusya ile G Grubu'nda Polonya finallere katılmayı garantileyen takımlar oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı.
EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.
G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.
Elemelerin 8. haftasına bugün üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek.
Sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Belarus-Hollanda: 1-2
Estonya-Almanya: 0-3
E Grubu:
Macaristan-Azerbaycan: 1-0
Galler-Hırvatistan: 1-1
G Grubu:
Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0
Slovenya-Avusturya: 0-1
I Grubu:
Kazakistan-Belçika: 0-2
Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5
İskoçya-San Marino: 6-0
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P