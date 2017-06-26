Toplam 4 ayak üzerinden yapılacak Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi heyecanı 29 Haziran Perşembe günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde başlayacak

Rüzgar sörfünde Slalom Türkiye Ligi ilk ayak mücadelesi 29 Haziran Perşembe günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde başlayacak.



Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, rüzgar sörfünde İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Slalom Türkiye Ligi'nin bu sene 4 ayak üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.



Açıklamada, ligde ilk ayak heyecanının 29 Haziran-2 Temmuz'da Seferihisar Sığacık Akarca Plajı'ndaki Seferihisar Cittaslow Spor Kulübü'nde gerçekleştirileceği, diğer 3 ayağın da 13-16 Temmuz'da Dikili, 3-6 Ağustos'ta Urla ve 17-20 Ağustos'ta Çeşme'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ege kıyılarında görsel şölenin yaşanacağını belirtti.

Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nde alınacak sonuçların ardından ilk kez slalom sınıfında Milli Takım'ın oluşturulacağını bildiren Akdurak, "Görsel şölenin yanında seçme kriteri de olacak olan yarışlar büyük heyecana ve çekişmeye sahne olacak." ifadelerini kullandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de Ege Denizi'nin neredeyse her kıyısının rüzgar sörfü için biçilmiş kaftan olduğunun altını çizdi.

Yarışlar sayesinde Ege Bölgesi'ni tanıtmak için yeni fırsatların yakalanacağını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Ege kıyılarında başlayan bu yarışları her yıl büyüterek, önümüzdeki yıllarda ülkemizin tüm sahil şeridine yaymayı planlıyoruz. Rüzgar Sörfü Ligi’nde yarışacak sörfçülerimize başarılar dilerken sörf tutkunlarını ve halkımızı çok keyifli geçeceğine inandığımız yarışları izlemeye davet ediyoruz."

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Slalom Türkiye Ligi'nin ilk etabına ev sahipliği yapacak olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.