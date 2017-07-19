Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli futbolcunun, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Futbola Yeni Özkartalspor'da başlayan ve Galatasaray'da profesyonel olan 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de 357 maçta görev yapmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
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