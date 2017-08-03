BURSASPOR, yeni sezon hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.

Fransız teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan çalışmanın son bölümünde yapılan dar alanda maça yönelik oyunda Sercan Yıldırım şoku yaşandı. Girdiği ikili mücadelede yere düşen ve kalkamayan Sercan Yıldırım, sağlık ekibinin kontrolünün ardından sedye ile oyun alanını terk etti. Sağlık ekibini yerden kalkamamasıyla korkutan Sercan’ı Fransız fizyoterapist ile ilk kontrolünü yapan kulüp doktoru Gökhan Özhan,”İç adelesinde sıkıntı var. Durumu kontroller ve MR’dan sonra belli olur” dedi.



Bursasporlu futbolcular İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde, topla koordinasyon, güç geliştirici istasyon ve patlayıcı kuvveti arttırıcı çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra teknik direktör Paul Le Guen, takımı iki ayrı gruba ayırarak, savunma ve hücuma yönelik 3 minyatür kaleden oluşan maç yaptırdı.



LE GUEN’DEN SAVUNMAYA UYARI



Fransız hoca, John’un bir atağında rakibini bastırmakta geciken Onur’a, “Savunmada hata istemiyorum. Rakiplerinizi çok iyi kontrol edin. Özellikle rakibinizin topla rahat oynamasına izin vermeyin” diyerek uyardı. Devre arasında yine futbolcularıyla toplantı yapan Le Guen, “Oyunda sürekli olun. Arkadaşlarınıza yardımcı olun. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Antrenmanlarda ve çift kalelerde buna önem verelim” diyerek uyarıda bulundu.



YARIN RAKİP BALIKESİRSPOR



Bursaspor, ikinci hazırlık karşılaşmasını yarın deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacak. Balıkesirspor’un açılış töreni nedeniyle yapılacak maçta yeşil beyazlıların ideal kadrosuyla mücadele etmesi bekleniyor. Maç saat 19.00’da başlayacak.