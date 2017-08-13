532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Sait Bingöl, üst üste 3 yıl birinci olarak altın kemerin daimi sahibi oldu.

532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Sait Bingöl, başpehlivanlığı kazandı.



Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı İlçe Belediyesi tarafından Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen güreşler tamamlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 950 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.



Başpehlivanlık finalinde rakibi Adem Ustaoğlu'nu yenen Sait Bingöl, unvanını korudu. Üst üste 3 yıl başpehlivanlığı kazanan Sait Bingöl, 10 bin lira para ödülünün yanı sıra 520 gram ağırlığındaki 22 ayar altın kemerin de daimi sahibi oldu.



Müsabakaların ardından toplam 71 bin liralık para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.



Abdullah Kaçar, gelecek yıl 533.'sü düzenlenecek festivalin güreş ağası oldu.