"Hedefimiz şampiyonluk olamayacak çünkü bizden çok daha büyük bütçeli takımlar var"

Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Akgün Altuğ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, kulübün yönetim kurulu üyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ile SATSO Meclis Başkanı ve Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Akgün Altuğ katıldı.

Toçoğlu, yaptığı açıklamada, son üç yılda gayretli bir çalışmayla Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiğini belirtti.

Yeni sezonda maçların 5 bin kişi kapasiteye sahip Sakaryaspor Salonu'nda oynanacağını aktaran Toçoğlu, "Alt yapı çalışmalarına başladık. Dün federasyon başkanımız bizi ziyaret etti. Bundan sonraki yol haritamızı birlikte değerlendirdik. Salon için belki bize katkıları olacak. Çünkü salonun altyapısı, potaları, zemin ve koltuk anlamında ciddi eksiklikleri var." diye konuştu.

Toçoğlu ayrıca, yönetim kurulunun göreve başlamasının ardından sponsorluk çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.



Kulübün yönetim kurulu belirlendi

SATSO Meclis Başkanı ve kulübün yönetim kurulu üyesi Akgün Altuğ da kulübün genel kurulunu bugün gerçekleştirdiklerini ve bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirtti.

Altuğ, yönetim kurulunun 9 asil 9 yedek üyeden oluştuğunu vurgulayarak, "Yönetim kurulu asil üyelerimiz, Akgün Altuğ, Mahmut Kösemusul, Erdal Şenkardeş, Adil Köseoğlu, Ünal Şadi Ünal, Tolga Ballık, Akif Köse, Cavit Akova, Orhan Bayraktar'tır. Bu 9 kişilik yönetim kurulu aynı zamanda icra kurulu olacak." ifadelerini kullandı.

Birçok oyuncunun takımdan ayrıldığı yönünde çıkan haberlere değinen Altuğ, "Ayrılan arkadaşlarımızın hiçbirinin sözleşmesi bulunmuyordu. Onlar etik gereği bize sordular, hocamızın da nezaretinde çok iyi kontratlarla kendilerine yer buldular." şeklinde görüş belirtti.

Teknik ekibin transfer konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü anlatan Altuğ, şu ana kadar dördü yerli olmak üzere 6 oyuncu ile anlaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası Süper Lig. Hedefimiz TBL'deki gibi şampiyonluk olamayacak çünkü bizden çok daha büyük dev bütçeler sahip takımlar var. Bizim hedefimiz sürekliliği devam ettirmek, bu ligde devam etmek ve play-offu da zorlamak. Bu bütçe ve doğrultuda takım kurmayı hedefliyoruz. Olabildiğince genç oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Bu konuda bir takım adımlar da attık."

Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri birlikte poz verdi.