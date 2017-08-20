Antalyaspor yeni yıldızı, Samir Nasri'nin uçağı Antalya'ya indi.
Taraftarlar ise yıldız futbolcuyu coşkuyla karşıladı ve 'Samir Nasri, Samir Nasri, Samir Nasri, oley, oley, oley' tezahüratlarında bulundu.
30 yaşındaki oyuncu Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Nasri’nin yıllık 4 milyon Euro alacağı öğrenildi.
Yıldız oyuncunun adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de sık sık anılmıştı. /Hürriyet
Geçtiğimiz sezonu La Liga takımlarından Sevilla'da geçiren Manchester City'li futbolcu Samir Nasri, Antalyaspor'a transferi için kente geldi.
Antalyaspor yeni yıldızı, Samir Nasri'nin uçağı Antalya'ya indi.
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