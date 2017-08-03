Artvin'de, 13 Ağustos'ta yapılacak Kafkasör Boğa Güreşi Şampiyonası'nda Muğla ve Aydın'dan toplam 4 boğa da kategorilerinde güreşecek. Muğla'dan 'Cumhur' ve 'Ayvaz', Aydın'dan ise 'Fırtına' ve 'Yakışıklı' adlı boğalar aynı TIR'a yüklenerek yolcu edildi.

Artvin'de uzun yıllardan beri geleneksel hale dönüşen boğa güreşlerine Ege'nin şampiyon boğaları da katılıyor. Kafkasör Boğa Güreşleri'nde, Muğlalı çiftçi Beyhan Duralı'nın 17 yaşındaki 'Cumhur' ile Günay Kocabıyık'ın 8 yaşındaki 'Ayvaz' adlı boğaları da kategorilerinde boy gösterecek. Menteşe İlçesi'nin kırsal Bayır ve Sarayyanı mahallerinden iki boğa, ayrı kamyonetlerle Salihpaşalar Mahallesi'ne getirildi. Sahipleri tarafından özenle bakılan boğalar, uzun uğraşların ardından Artvin'e hareket edecek olan TIR'a yüklendi. Bugüne kadar 10 kupa kazandığı öğrenilen ve gazeteci-yazar Mahir Gülseçgin'in sponsor olduğu Cumhur'un, 'süper baş kategorisi'nde, Ayvaz'ın ise 'başaltı kategorisi'nde güreşeceği öğrenildi.



'Cumhur' adlı boğanın sahibi Recep Duralı, "Amacımız birlik ve beraberliğimizi daha da ileri taşımak. Güreşler gelip geçi. Bizim için önemli olan dost kazanmak. Cumhur'a her zaman her yerde destek veren Gökova Spor Kulübü Başkanı Kerem Kara'ya sonsuz teşekkür ederiz. Boğamızın Artvin'deki sponsoru olan gazeteci yazar Mahir Gülseçgin'e saygılarımı sunuyorum. Boğa beslemek çok farklı. Çocuk gibi ilgilenmek gerekiyor. Yemesine, içmesine dikkat edip sporunu yaptırmak gerekiyor. Günde 2 ila 4 saat arasında antrenman yaptırıyorum" dedi.



Günay Kocabıyık ise, "Berber dükkanım var. Hobi olarak güreşlerle ilgileniyorum. Ayvaz'ın şimdiye kadar yenilgisi yok. Başarıyla döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Güreşlere Aydın'dan ise Efeler İlçesi, Umurlu Mahalesi'nden Necati Kor'un 5 yaşındaki 'Fırtına' ve Sultanhisar ilçesinden Akif Soytürk'ün 4 yaşındaki 'Yakışıklı' adlı boğası katılacak. Muğla'dan yola çıkan TIR, Aydın'daki iki boğayı da alarak yoluna devam etti. Artvin'deki güreşlere, ilk kez katılacak olan Fırtına'yı elinde bastonuyla uğurlamaya gelen 70 yaşındaki Şükran Kor, "Çok heyecanlıyım. Bizi, Artvin'deki güreşlere davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Güreşleri izlemeye ben gitmeyeceğim, ancak oğullarım orada olacak" dedi. İki güreşçi boğası olduğunu ve 10 yıldır bu işle uğraştığını belirten Necati Kor da "İnşallah boğamız orada dostluk ve şampiyonluk güreşi yapar. 5 yaşında boğamız, Aydın'daki güreşlerde de şampiyonlukları var. Artvin'deki güreşlerden de dereceyle döneceğini düşünüyorum" dedi.



"32 SAAT YOL GİDİYORUZ"



Boğaları Artvin'e götürecek TIR'ın şoförü Aydın Raşit Kibar ise, "2.5 yıldır Aydın ve Muğla'dan Artvin'e boğa götürme işiyle uğraşıyorum. Bu yılda şu ana kadar 30 boğa taşıdım. Güreşçi boğa yetiştiren meraklılar çok. Tabii ki, burada amaç yenmek veya yenilmek değil. Bölgelerdeki bu etkinliğin devamını sağlayabilmek için sürekli çaba sarfediliyor. Boğaların bakımları çok zor. Biz bu konuda devletten ciddi anlamda bir destek bekliyoruz. Ciddi maaliyeti olan bir iş bu. Tabii ki bizim işimiz, boğaları sağlıklı bir şekilde gidecekleri yere taşımak. Muğla'dan Artvin'e 1900 kilometre yol katediyoruz. Aynı şekilde de döneceğimiz düşünüldüğünde toplamda 3 bin 300 kilometre yol kateteceğiz. Bu yolculuk sırasında boğaların bakıcıları ve sahipleri de yalarında olacak. Yolculuğumuz yaklaşık 32 saat sürecek. Tek amacımız, hayvanları incitmeden Artvin'e götürmek. Bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da olmaz. Güzel bir etkinlik. Bunun sürekliliğini istiyoruz. Bütün boğa sahiplerine başarı dililiyorum" dedi.

