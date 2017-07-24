ANTALYA'da arkadaşlarına özenerek güreşe başlayan milli sporcular Ece ile Eda Tekin kardeşler, olimpiyatta altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olma hedefiyle her gün denizde 5 kilometre yüzüp, su altında kaya taşıyıp, dağda koşup, otomobil iterek şampiyonalara hazırlanıyor.

Tekin ailesinin kızları 19 yaşındaki Ece ile 18 yaşındaki Eda, güreşe merak sardı. Arkadaşının antrenmanını izleyerek heveslenen ve 3 yıl önce çalışmalara başlayan Ece, katıldığı şampiyonalarda kazandığı madalyalarla milli takıma seçildi. Türkiye şampiyonu unvanının da sahibi olan Ece'ye ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak güreşe başlayan Eda ise kısa sürede ablasının başarılarına ulaşarak milli takıma seçildi. 2 yıldır katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan Eda ile Ece kardeşler, Ata sporu güreşte, kadın sporcular orak iz bırakmayı hedefliyor.



DENİZDE KAYA TAŞIYIP, KARADA ARABA İTİYORLAR



Antrenör Şerafettin Uysal gözetiminde günde 6 saat antrenman yapan Eda ile Ece kardeşler, komando eğitimini andıran zorlu çalışma metotlarıyla şampiyonalara hazırlanıyor. Sabah antrenmanına denizde başlayan kardeşler takım arkadaşlarıyla 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor. Orman ve dağda koşuya devam eden iki kardeş, güç kazanmak için antrenörlerine ait otomobili de yolda iterek sabah antrenmanını tamamlıyor. Akşam antrenmanında ise 4 saat salonda kuvvet çalışan iki kardeş, zorlu eğitimlerine rağmen severek mindere çıkıyor.



HEVESLE, KISKANÇLIKLA GÜREŞE BAŞLADILAR



Arkadaşına heveslenerek güreş antrenmanına ilk başladığı dönemde zayıf olması nedeniyle antrenörünün kendisine güvenmediğini anlatan Ece, "Benim yetenekli olduğumu düşünmediler. Zayıftım, güreşçi görünümüm yoktu. Antrenmanlara gelmemem için antrenörüm ağır idmanlar uyguladı. Ben de hırs yaptım, azmettim. Türkiye şampiyonu oldum, Uluslararası turnuvalara katıldım. Kız kardeşim de bana özendi. Ailede ilgi bana olunca biraz da beni kıskandı. Şimdi birlikte antrenman yapıyoruz. Dünyada söz sahibi olabilmek istiyoruz. 2020 Olimpiyatları'nda bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu.



OLİMPİYAT MADALYASI KAZANAN İLK TÜRK KADIN HEDEFİ



Antrenmanlar yoğun ve yorucu olmasına rağmen güreşi sevdiklerini anlatan Eda ise ablası ile olimpiyata katılmayı çok istediğini vurguladı. Günde 6 saat antrenmanda denizde yüzme, su altında taş taşıma, sahilde, dağda, ormanda koşu, otomobil ittirme gibi sıra dışı çalışmaların yanı sıra salonda fitness ağırlık kaldırma gibi uygulamalar yaptıklarını dile getiren Eda, "Sıra dışı antrenmanlarla rakiplerimizi yeneceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz olimpiyatta altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmak. Ablamla birlikte olimpiyata katılmayı çok istiyorum" diye konuştu.





Antrenör Şerafettin Uysal da iki kardeşin azimle çalışmalar yapıp, zorlu antrenmanlarda çoğu erkek sporcudan daha başarılı olduğunu anlattı. Zorlu antrenman programının sporcuların performansına olumlu katkısı olduğuna değinen Uysal, sporcularının ilk etapta Avrupa ve Dünya şampiyonasına ardından olimpiyata katılmayı hedeflediğini söyledi. Sporcularına inandığını dile getiren Uysal, dünyanın üst düzey kadın güreşçilerinin antrenman programını uyguladıklarını ve kardeşlerin onları örnek aldığını aktardı.