Şampiyonlar, Ulusal Kanal'da! Mehmetçiğe asker selamı

Ulusal Kanal’da spor yazarı Cem Zeren'in hazırlayıp sunduğu "Umudumuz Spor" programının bu haftaki konukları Türkiyenin gururu olan dünya cimnastik sporunun şampiyonları İbrahim Çolak ve Ahmet Önder oldu.

Dünya cimnastik şampiyonasında altın madalya alan İbrahim Çolak şampiyonluğu mehmetçiğe selam göndererek kutlamıştı.

Genç cimnastikçiler başarılarının sırlarını Ulusal Kanal’a anlattı.

Altın Madalyalı sporcumuz İbrahim Çolak, başarılı bir sporcu olabilmek için aile desteğinin önemine vurgu yaptı.

Jimnastik sporunda gümüş madalya alan sporcumuz Ahmet Önder, başarı için çok çalıştığını söyledi.

Programda sponsor sorunu masaya yatırıldı. Genç sporculara şampiyon olmadan sponsor olma çağrısı yapıldı.

Genç sporcular programın sonunda Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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