Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı büyük bir kalabalık karşıladı

23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı mağlup ederek kupayı kazanan Türkiye Erkek Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada tarihi bir başarıya imza atan ay-yıldızlı kafileyi Sabiha Gökçen Havaalanı'nda AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili Methi Bengisu, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve sporcu ailelerinin yanı sıra havaalanı personeli çiçeklerle karşıladı.



"Şampiyonluğumuzu gazilerimize, şehitlerimize ve Türk halkına armağan ediyoruz"



Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Antrenörü Can Aksu, kazandıkları başarıyı gaziler, şehitler ve Türk halkına armağan ettiklerini belirterek, "Allah'a şükürler olsun bayrağımızı göndere çektik, İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Çok mutluyuz, bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Şampiyonluğumuzu gazilerimize, şehitlerimize ve Türk halkına armağan ediyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlukta herkesin emeği olduğunu dile getiren Aksu, "Öncelikle kulüp antrenörlerine, başkanlarına, eski milli takım antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Bu zafer bize nasip oldu ama herkesin emeği var. Şampiyonluğa inanarak gittik, çocuklar bu zaferi çok istedi. Tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu olduk. Bayrağımızı daha yükseklere çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Britanya karşısında alınan galibiyetin kendileri adına şampiyonluğu daha da anlamlı hale getirdiğini söyleyen Aksu, şunları kaydetti:

"Büyük Britanya'ya finalde daha önce kaybetmiştik, geçen sene de Rio'da yenilmiştik. Çocuklar mağlubiyeti hazmedemediler. Bu maçı kesinlikle kazanacağımızı konuştuk, onun planlarını yaptık. Maçın başından sonuna kadar kopmadan oynadık. İngiltere'den hesabımızı almış olduk. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü biziz. Dünya şampiyonasında da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek derece yapmak istiyoruz."

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ı telefonla arayarak sporcularla konuştu ve kazandıkları zaferden dolayı ay-yıldızlıları tebrik etti.