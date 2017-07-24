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Şampiyonların gözü dünyanın zirvesinde

Macaristan'ta düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek ekipte yer alan, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünün 11 sporcusu madalya için ter döküyor.

Şampiyonların gözü dünyanın zirvesinde

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de eylül ayında düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na gidecek Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı'nın 56 kişilik ekibinde yer alan Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünün 11 sporcusu madalyadan umutlu.

Bilek Güreşi Milli Takımı ve kulübün antrenörü Şener Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki Bilek Güreşi Takımı'nın şampiyonalara adeta abone olduğunu belirterek, gittikleri her uluslararası organizasyondan madalyalarla döndüklerini kaydetti. 2003 yılından bu yana katıldıkları dünya şampiyonalarından 16 birincilik, 32 ikincilik, 23 de üçüncülük kazandıklarını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Dünya şampiyonalarındaki madalya sayımızı 90'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılki dünya şampiyonasına 4'ü kadın, 7'si erkek 11 sporcumuzu götüreceğiz. Bu sporcularımızdan 3'ü de bedensel engelli. Bu şampiyonadan en az üç altın madalya alacağız. Hedefimiz 5-6 altın madalya ile dönmektir. Hedefimiz yüksek. Sporcularımız istekli çalışıyor. Türkiye'yi ve Eskişehir'i gururla temsil edeceğiz. Sporcularımın hepsi dünya şampiyonu olabilecek kapasitede. Milli takımın beşti biri Eskişehirli sporculardan oluşuyor. Bu önemli bir başarıdır." 

Şampiyonlar, madalyadan umutlu

Daha önce katıldığı şampiyonalarda Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan bedensel engelli sporcu Olcay Avşar da 2-11 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giyeceğini belirterek, altın madalyayla dönmek için antrenmanlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bir Avrupa şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliği bulunan sporcu Nurhan Üstünkaya ise heyecanlı ve gururlu olduğunu aktararak, dünya şampiyonasında Türk kadınını en iyi şekilde temsil edip, altın madalya alacağını vurguladı.

Katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında ikinci olan ve şimdi dünya şampiyonasına hazırlanan Sude Gün de ilk kez katılacağı dünya şampiyonadan madalya ile dönmek için elinden gelen çabayı göstereceğini anlattı.

Yaklaşık 2 yıl önce başladığı bilek güreşinde bir Avrupa üçüncülüğü bulanan Gülsem Memiş ise dünya şampiyonasında derece almak istediğini bildirdi.

Dünya şampiyonasına ilk kez gidecek Elif Daldaban da Türkiye şampiyonalarından birçok madalyasının bulunduğunu, yurt dışında ilk kez boy göstereceği dünya şampiyonasında madalya hedeflediğini dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şampiyon #dünyann zirvesi #macaristan #dünya bilek güreşi şampiyonası #eskişehir gençlik hizmetleri
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