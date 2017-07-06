Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, Topuk Yaylası'nda yapılan yeni sezon hazırlık kampında basın toplantısı düzenledi.

Kampın harika gittiğini ve kendisibi yorgun hissettiğini belirten Josef de Souza, ''Bu çok önemli bir nokta. Fenerbahçe'deki son 2 yılımdan çok daha iyi hazırlanıyoruz. Bu çalışma şekli bizi çok iyi yerlere getirecektir. Umuyorum ki çok çalışarak bu sezon başarılı oluruz. Çünkü şampiyonluktan başka şansımız ve düşüncemiz yok'' dedi.



''ÇOK CİDDİ, ÇALIŞKAN VE HEDEFLEDİĞİ NOKTAYA GİTMESİNİ BİLEN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VAR''



Aykut Kocaman ile tanışmalarının üstüne 1 hafta geçtiğini ve görüş bildirmenin erken olduğunu kaydeden Souza, ''Şu ana kadar gördüğüm çok ciddi, çalışkan ve hedeflediği noktaya gitmesini bilen bir teknik direktörümüz var. İyi bir kadromuz vardı, kaliteli isimler kattık ve kalitemizin daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe sadece kaliteli oyuncular getirir. Yeni transferlerle ilgili ilk dileğim iyi başlamaları. Uyum sürecini çabuk atlatırlarsa çok faydalı olurlar. Bizim amacımız galibiyetler almak ve galibiyetler için çok çalışıyoruz'' diye konuştu.



''SAHAYA ÇIKTIĞIMIZDA NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİRSEK HİÇBİR SORUN YAŞAMAYIZ''



Sarı-lacivertli ekipte sorunun 2 veya 1 ön libero ile oynama olmadığını söyleyen Souza, ''Bugüne kadar 2 ön liberoyla oynadık ama bana göre bizim aşmamız gereken başka sorunlar vardı. Ozan, Mehmet Topal ya da ben oynamışım fark etmez. Yeter ki sahaya çıktığımızda ne yapmamız gerektiğini bilelim. Bu sorunu çözdüğümüz zaman hiçbir sorun yaşamayız. Yeter ki Fenerbahçe futbolcusu sahaya çıktığında hedefini, ne yapması gerektiğini bilsin. O zaman Fenerbahçe'nin galibiyetleri alması kaçınılmazdır'' dedi.



''TAKIMIN BANA İHTİYACI OLDUĞU ANDA SAHADA OLMAM GEREKİYOR''



Geçen sezon sarı-lacivertli ekibin orta sahada fark oluşturacak, oyunun kilidini açacak isimlere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Souza şöyle konuştu: ''Bir önceki sezon 10 numara oynayan bir isim yoktu ama Beşiktaş'la mücadelemizi ligin sonuna kadar devam ettirdik. İstediğimiz noktaya götüremedik geçen sezon. Şu anda buradan ayrılan birinin arkasından konuşmak yakışmaz. Ama antrenmanlardaki görüntümüz, zaten maçlara yansıyordu. Her oyuncunun iyi oynadığı karşılaşmalar da olur, kötü oynadığı da olur. Her oyuncu böyle dönemler yaşar ama saha içinde koşmamanın ve en iyisini vermemenin bahanesi yoktur. Bunu açıklayamayız. Fenerbahçe'nin benim koşmama ve en iyisini vermeme ihtiyacı var. Ben evimde de çalışmalarımı sürdürüyorum. Benimle birlikte yaşayan ve evimde bana bu konuda yardımcı olan birisi var. Kulüple de bağlantılı ve bir sonraki maça hazır olmamı sağlıyor. Geçtiğimiz sezon bu yüzden kas sakatlığı yaşamadım. Bu benim için çok önemli. Takımın bana ihtiyacı olduğu anda sahada olmam gerekiyor. Kendime çok dikkat ediyorum ve Fenerbahçe'nin başarısı için bunu yapmam gerekiyor.''