Türk spor ve Deaflympics tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Samsun'da oyunlar için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Deaflympics 2017 kapsamında, ev sahibi olan Samsun'un sokakları olimpiyat halkalarının renklerine bürünürken, kentin birçok noktasına çeşitli figürler ve afişler yerleştirildi.Şehirdeki birçok cadde ve sokak direğine de Deaflympics 2017'nin bayrakları asıldı. Kent, olimpiyat oyunları için adeta ilmek ilmek işleniyor. Şehrin belirli noktalarına çeşitli kent figürleri yerleştirilmesinden, boyama, çiçeklendirme çalışmalarıyla, köprü ve viyedüklerin göz estetiğine uygun donanımlarla güzelleştirilmesine kadar bir çok çalışma hayata geçirildi.



EVLER RENGARENK OLDU



İlkadım İlçesi'ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale mahalleleri, Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan Adalar Mevkii'ndeki bazı binalar ile Samsun-Ordu karayolu Çarşamba Havalimanı'na kadar olan güzergahtaki bazı binalar olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerine boyandı.



Boyalı evler kent siluetinde de renkli bir görüntü oluşmasını sağlarken, ayrıca kentte bulunan cadde ile sokaklardaki aydınlatma direklerine Deaflympic 2017'nin bayrakları asıldı. Bilboardlar ve bazı binaların duvarlarına da olimpiyat oyunlarıyla ilgili çeşitli afişler yerleştirildi.